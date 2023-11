BBC seçti: İşte 2023 yılının en iyi 20 filmi

10. How to Blow Up a Pipeline (Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır) Bir grup çevre aktivisti, yaşadıkları bölgeyi kirleterek zarar veren devasa boru hattı şirketine karşı imkansıza yakın, cesurca ve ses getirecek bir eylem planlarlar. Amaçları, petrol endüstrisinin sebep olduğu tahribatı kamuoyunda tartışmaya açmaktır.