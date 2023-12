BBC eleştirmenleri seçti: 2023'ün en iyi 20 filmi belli oldu

17. All of Us Strangers

Andrew Haigh, 45 Years ve Weekend gibi filmleriyle zaten kendisini büyük bir hassasiyete sahip bir yazar-yönetmen olarak kanıtlamıştı, ancak All of Us Strangers onu yeni bir seviyeye taşıyor.

Andrew Scott, enerji ve kırılganlıkla Paul Mescal tarafından canlandırılan genç bir adamla ilişkiye başlayan orta yaşlı yazar Adam rolünde hiç bu kadar iyi ya da dokunaklı olmamıştı. Ölen ebeveynleri (Claire Foy ve Jamie Bell) hakkında yazan Adam, onun 12’nci yaşından beri hiç yaşlanmamış olmalarına rağmen geçmişe gidip onlarla bir yetişkin olarak buluşabileceğini hayal ediyor.

Adam'ın çocukluk evinden Londra'daki yüksek katlı sade dairesine kadar ruhani bir nitelik yaratmak için güzel bir şekilde çekilen film, bir hayalet hikayesi değil, hafızaya ve aşk ve kaybın acısına daldıran, fevkalade biçimde duygusallığı reddeden ve kahramanın geçmişinde ve bugününde sert bir biçimde gerçek duygular yaratan bir film. (CJ)