Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği videoda son sözleri yürek burktu
87 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, evinde senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Ani ölümünün ardından Algan'ın yılbaşında çektiği video ortaya çıktı.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan'ın ailesinden alınan bilgiye göre; sanatçı, 4 Ocak saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı.
Yakınlarının çağırdığı ambulansla Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren Ayla Algan için 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.
YILBAŞINDA ÇEKTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI!
Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Algan'ın 2024 yılı için çektiği video, sanatçının ölümünden sonra ortaya çıktı.
"BARIŞ, SEVGİ VE SIHHAT DOLU YILLAR"
Yılbaşında sevenleri için video çeken Algan, şu ifadeleri kullandı:
2024 yılı küçüklerime, büyüklerime, büyük annelerime ve öğrencilerime hoş geldi. Barış, sevgi ve sıhhat dolu.
AYLA ALGAN KİMDİR?
1937’de İstanbul’da doğdu. Ortaokul eğitimini İstanbul’da Notre Dame de Sion’da lise eğitimini ise Fransa’da Versailles Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra tiyatro eğitimini almak üzere Amerika’ya giderek, New York Actors’ Repertory Theatre’ın öğrencisi oldu. Bu esnada ilk sahne tecrübelerini yaşadı. 1960’da Türkiye’ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye’de ilk kez sahneye 1961’de “Tarla Kuşu” oyunuyla çıktı. Aynı yıl, “Hamlet” oyununda, hem Ophelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdı.
Paris’te, National Tiyatro’da, Mehmet ULUSOY’un yönettiği Gogol-Ölü Canlar, Nazım Hikmet-İnsan Manzaraları’nda beş farklı karakter yaratarak Orta Direk-Yaşar Kemal, Odeon Tiyatro’sunda başrolleri Fransızca oynadı. Berlin Schaubühne Tiyatrosu’nda Giden Tez Geri Dönmez, Keşanlı Ali Destanı, Talihli Amele, Kurban ve Keloğlan oyunlarında oynadı, Beklan Algan ile çalıştı.
1965’te Sadri Alışık’la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz imzalı “Ah Güzel İstanbul” filmiyle dikkat çekti. 1971’de Paris’in ünlü konser salonu Olympia’ da sahneye çıkan Algan, 1972’de Bulgaristan’da Uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması’nda ikinci oldu. Aynı yıl, Devlet Sanatçısı ünvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü’ne layık görüldü. 1977’de Polonya’da yapılan Sopot Müzik Yarışması’nda birinci oldu.