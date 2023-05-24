Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler

Victoria Grace Borrello, Steve Larkin ve Jon Meggison’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Şeytan Ayini (Conjuring: The Beyond), yaşadığı uyku probleminden kurtulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Bir araştırma grubuna katılan Wanda, bir süre sonra bazı danışanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark eder. Çok geçmeden de kendisini korkunç bir kabusun içinde bulur.