Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler

26 Mayıs Cuma günü sinemaseverler beyaz perde de yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan komediye, aksiyondan korkuya önemli yapımlar vizyonda olacak.

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Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler - Resim: 1

Korku filmi tutkunlarını sinemalara çekecek Cin Hikayeleri Kayıp Bebek, eski bir doğumhanede yaşanan gizemli olayları araştıran bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. Filmde, Anadolu’daki gizemli olayları araştıran bir TV programı ekibinin katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında aldıkları çağrıyı araştırmak üzere Zonguldak’a gitmeleri ve Fransızlardan kalma eski bir doğumhaneye ulaşmaları anlatılıyor…

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Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler - Resim: 2

Victoria Grace Borrello, Steve Larkin ve Jon Meggison’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Şeytan Ayini (Conjuring: The Beyond), yaşadığı uyku probleminden kurtulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Bir araştırma grubuna katılan Wanda, bir süre sonra bazı danışanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark eder. Çok geçmeden de kendisini korkunç bir kabusun içinde bulur.

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Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler - Resim: 3
Kemal Öğün’ün senaristliğini yaptığı, Bülent Terzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu İşaretliler: Kurban, kapısında bulduğu kediyi evine aldıktan sonra gittikçe tuhaflaşan olaylar yaşayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Zengin bir ailenin ilgiye muhtaç tek çocuğu olan Simge, vokalistlik yapar ve sevgilisiyle birlikte barda sahne alır ancak hayatı evine aldığı bir kediyle hayatı değişecektir…
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Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler - Resim: 4
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