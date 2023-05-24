Anime, korku, dram... İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler
26 Mayıs Cuma günü sinemaseverler beyaz perde de yeni yapımlar ile bulaşacak. Hafta sonu animasyondan komediye, aksiyondan korkuya önemli yapımlar vizyonda olacak.
Korku filmi tutkunlarını sinemalara çekecek Cin Hikayeleri Kayıp Bebek, eski bir doğumhanede yaşanan gizemli olayları araştıran bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. Filmde, Anadolu’daki gizemli olayları araştıran bir TV programı ekibinin katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında aldıkları çağrıyı araştırmak üzere Zonguldak’a gitmeleri ve Fransızlardan kalma eski bir doğumhaneye ulaşmaları anlatılıyor…
Victoria Grace Borrello, Steve Larkin ve Jon Meggison’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Şeytan Ayini (Conjuring: The Beyond), yaşadığı uyku probleminden kurtulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Bir araştırma grubuna katılan Wanda, bir süre sonra bazı danışanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark eder. Çok geçmeden de kendisini korkunç bir kabusun içinde bulur.