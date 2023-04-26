Anadolu'nun ortasında zaman yolculuğu: 8 bin yıllık 'Dünya Belleği' Hattuşa yeniden canlandı

ŞEHRE AÇILAN GÖRKEMLİ KAPILAR

Hattuşa'da Hititlerin ardından Frigler, Helenler, Galatlar yaşadığını, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşimin devam ettiğini dile getiren İbiş, şöyle devam etti:

"Bu medeniyetlerin izleri, günümüzde Boğazkale'deki Hattuşa Ören Yeri'nde bulunmaktadır. Özellikle bu güzel bahar aylarını yaşadığımız dönemde yemyeşil doğasıyla temiz havasında ziyaretçilerimiz Hattuşa'da 7 kilometreyi bulan şehir surlarını, şehre girişleri sağlayan görkemli Aslanlı Kapı, Yerkapı, Sfenksli Kapı, Kral Kapı'yı görebilir. Sayıları 30'u bulan tapınakları, büyük saray yapısını, hiyeroglifli odayı, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı, buradaki kabartmaları da görebilirler. Ayrıca Hattuşa'da Budaközü Vadisi var. Burası da doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. Ziyaretçilerimiz burada yürüyüş yapabilir."