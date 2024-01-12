Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black'ten ilk fragman: Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?
6 Grammy ödülü kazanan ve yüksek alkol tüketimi sebebiyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black filminden ilk fragman geldi.
Güçlü sesiyle Rnb türünde önemli eserler üretmiş olan Amy Winehouse’un film olan hayatından ilk fragman geldi.
İngiliz şarkıcının ‘Back to Black’ isimli parçasının adını alan film, Winehouse’un kendi adını taşıyan albümü, bu albümü yapma yolculuğu, Rehab ve You Know I’m No Good gibi hitlerle şöhrete ulaştığı dönemdeki hayatı etrafında şekilleniyor.
Sam Taylor-Johnson’un yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Amy Winehouse’u, Barbie, Industry, COBRA ve Rogue Agent yapımlarında rol alan Marisa Abela canlandırıyor.
Winehouse’u alkol ve uyuşturucuya alıştıran, sonrasında onu aldatan eski sevgilisini Blake Fielder-Civil’e ise Unbroken, Money Monster gibi yapımlarda rol alan Jack O’Connel hayat verecek.
12 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’de vizyona girecek filmde Eddie Marsan ve Leslie Manville gibi oyuncular da yer alıyor.
Filmin ilk fragmanına buradan ulaşabilirsiniz
AMY WINEHOUSE KİMDİR?
Aslen Yahudi olan İngiliz şarkıcı ya da şarkı sözü yazarı Amy Winehouse 14 Eylül 1983 yılında doğmuştur. Tam ismi Amy Jade Winehouse’dır. 2003 yılında çıkardığı ilk albümü ile başarıya ulaşmış ve eleştirmenler tarafından beğenilmiştir. Bunun yanı sıra Merkür ödülüne aday gösterilmiştir. 2006 yılında ise çıkardığı Back To Black şarkısı ile En İyi Sanatçı, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı gibi 6 farklı dalda Grammy Ödülü’ne aday gösterildi ve beş ödülü kazandı. Bir gecede en çok ödül alan kadın şarkıcı rekorunu da kırmış oldu.
27 yıllık yaşantısına başarılar ödüller ve albümler ekleyen Amy Winehouse, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile mücadele etti.
23 Temmuz 2011 tarihinde Londra’daki evinde ölü bulunan Amy Winehouse, uzun bir zamanın ardından alkol zehirlenmesinden öldüğü anlaşılmıştır. 26 Temmuz 2011 tarihinde ailesi ve arkadaşları cenaze törenine katılmıştı.