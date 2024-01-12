Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black'ten ilk fragman: Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

AMY WINEHOUSE KİMDİR?

Aslen Yahudi olan İngiliz şarkıcı ya da şarkı sözü yazarı Amy Winehouse 14 Eylül 1983 yılında doğmuştur. Tam ismi Amy Jade Winehouse’dır. 2003 yılında çıkardığı ilk albümü ile başarıya ulaşmış ve eleştirmenler tarafından beğenilmiştir. Bunun yanı sıra Merkür ödülüne aday gösterilmiştir. 2006 yılında ise çıkardığı Back To Black şarkısı ile En İyi Sanatçı, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı gibi 6 farklı dalda Grammy Ödülü’ne aday gösterildi ve beş ödülü kazandı. Bir gecede en çok ödül alan kadın şarkıcı rekorunu da kırmış oldu.

27 yıllık yaşantısına başarılar ödüller ve albümler ekleyen Amy Winehouse, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile mücadele etti.

23 Temmuz 2011 tarihinde Londra’daki evinde ölü bulunan Amy Winehouse, uzun bir zamanın ardından alkol zehirlenmesinden öldüğü anlaşılmıştır. 26 Temmuz 2011 tarihinde ailesi ve arkadaşları cenaze törenine katılmıştı.