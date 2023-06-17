30'uncu İstanbul Caz Festivali'nde kaçırılmaması gereken 5 konser
İstanbul Caz Festivali 30’uncu yaşını kutlamaya hazırlanırken, birçok dünyaca ünlü sanatçı dinleyenleriyle buluşacak. Festivalin en öne çıkan konserleri ise haberimizin detaylarında…
Kovacs // Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” // Mert Demir // Takeshi’s Cashew
Festivalin ilk buluşmasında karanlık vokaliyle Kovacs'ten önce vurmalı çalgılardaki progresif vizyonuyla dünya çapında öncü kabul edilen Okay Temiz sahneyi söz yazarı ve besteci Riff Cohen ile sahneyi paylaşacak. İkilinin “The Ritual” projesi ilk kez 30. İstanbul Caz Festivali’nde seyirciyle buluşacak.
Mabel Matiz ile işbirliği yaptığı “Antidepresan” ile kendinden söz ettirmeye başlayan Mert Demir ve Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden esinlenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew festivalin ilk gününde sahne alacak.
Tarih: 8 Temmuz Cumartesi, 17.00
Mekan: Parkorman
Morcheeba // Alfa Mist // Ekin Beril // Mammal Hands
Düşük tempolu trip-hop ve rock’a yakın altyapıları Skye Edwards’ın R&B temelli derin vokalleriyle perçinleyen Morcheeba ile cazın farklı türleri arasında gezinen Alfa Mist dinleyicilerle buluşacak.
Loop tekniğiyle ürettiği müzikleri ve akapella videolarıyla tanınan Ekin Beril’den önce ise dinleyicileri çağdaş, klasik, folk ve cazdan beslenen Mammal Hands karşılayacak.
Tarih: 9 Temmuz Pazar, 17.00
Mekan: Parkorman
The Lumineers // Adamlar
“Ho Hey” ile 2012’de yaptıkları çıkışın ardından Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi isimlerden ilham alan The Lumineers 12 Temmuz’da Parkorman’da sahnede olacak. 10 yıl gibi bir sürede modern folk türünde yerlerini alan The Lumineers’a öncesinde Adamlar eşlik edecek.
Tarih: 12 Temmuz Çarşamba, 19.45
Mekan: Parkorman
Caz Vapuru
Cazın 1920’lerdeki altın çağına hayranlığıyla bilinen Norveçli Swing’it, otantik melodileri ve repertuvarıyla Flapper Swing ve swing topluluğu Brassist, Boğaz gezintisinde dinleyicilerle buluşacak.
Tarih: 16 Temmuz Pazar, 11.00
Mekan: Kabataş İskelesi
Rota: Kabataş – Anadolu Kavağı – Kabataş
Kalkış noktası: Kabataş İskelesi
Kapı açılışı: 10.00
Kabataş’tan kalkış: 11.00
Anadolu Kavağı’na varış: 12.30
Anadolu Kavağı’ndan kalkış: 14.30
Kabataş’a varış: 15.30