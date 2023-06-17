30'uncu İstanbul Caz Festivali'nde kaçırılmaması gereken 5 konser

Kovacs // Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” // Mert Demir // Takeshi’s Cashew

Festivalin ilk buluşmasında karanlık vokaliyle Kovacs'ten önce vurmalı çalgılardaki progresif vizyonuyla dünya çapında öncü kabul edilen Okay Temiz sahneyi söz yazarı ve besteci Riff Cohen ile sahneyi paylaşacak. İkilinin “The Ritual” projesi ilk kez 30. İstanbul Caz Festivali’nde seyirciyle buluşacak.

Mabel Matiz ile işbirliği yaptığı “Antidepresan” ile kendinden söz ettirmeye başlayan Mert Demir ve Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden esinlenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew festivalin ilk gününde sahne alacak.

Tarih: 8 Temmuz Cumartesi, 17.00

Mekan: Parkorman