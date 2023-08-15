3 filme dönüştürülen Atatürk dizisinin yayın tarihi belli oldu

DİZİDE ROL ALAN İSİMLER

"Bodrum Masalı", "Kaybedenler Kulübü", "7'nci Koğuştaki Mucize", "Martıların Efendisi", "Beni Çok Sev", "Ferhat ile Şirin", "Kuzey Güney", "Aşk ve Ceza", "Devrim Arabaları" gibi çok sayıda film ve dizinin de yönetmeliğini yapan Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.