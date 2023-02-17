3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi
Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde tek taş bile düşmedi.
Elazığ’da UNESCO geçici miras listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, inşa edildiği günden beri birçok deprem yaşadı.
Bilinmeyenlerin yanı sıra, 2020’de Elazığ merkezli 6.8 ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremi yakından hisseden tarihi mahallede tek bir hasara rastlanmadı.
Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarında yaşanan depremlerde tek bir taş bile düşmedi.
1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapılarında hasar almaması, görenleri şaşırttı.