2023'te yayınlanan en iyi 9 Netflix belgeseli belli oldu
Insider, 2023'te yayınlanan en iyi 9 Netflix belgeselini seçti.
İşte Insider'a göre Netflix'in bu yılki en iyi 9 belgeseli...
Sly Sylvester Stallone yaklaşık 50 yıl boyunca Rocky'den Rambo'ya ve Cehennem Melekleri'ne kadar ikonik karakterler ve gişe rekorları kıran serilerle imza attı. Bu Sylvester Stallone kariyer öyküsünü anlatıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı 81, seyirci puanı yüzde 88
Arnold Bu üç bölümlük dizi, Arnold Schwarzenegger'in hikayesine odaklanıyor ve vücut geliştirmeciden oyunculuğa ve Kaliforniya Valiliği'ne uzanan kariyerini inceliyor. "Terminatör" ve "Barbar Conan" gibi yapımların yıldızı başarıları gibi başarısızlıklarını da anlatıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 70, izleyici puanı yüzde 93
Beckham Dört bölümlük "Beckham" belgesel dizisinde film yapımcısı Fisher Stevens, David Beckham ve eşi Victoria Beckham ile röportajlar yapıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 91, seyirci puanı yüzde 95
Tyson Fury ile Ev Hâlleri Netflix'in "At Home with the Furys" dizisi ünlü dövüşçünün ring dışındaki yaşamına odaklanıyor. Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: Bu eğlenceli ve samimi belgesel-pembe dizide, namağlup ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury emekliye ayrılarak aile yaşamının tuhaflıklarına sarılıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 77, seyirci puanı yüzde 92
Jill Dando'yu kim öldürdü? Nisan 1999'da, İngiliz televizyon sunucusu Jill Dando, Londra'daki evinin önünde vurularak öldürüldü. Kimin tarafından öldürüldüğü ve suikastın olası nedenleri hakkında çeşitli teoriler bulunuyor. Olay İngiliz kamuoyunu derinden etkilemişti. Netflix'in "Jill Dando'yu Kim Öldürdü?" belgeseli de bu olayın şok edici yanlarını inceliyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 78, seyirci puanı yüzde 45
Mario Biondo'nun Son Saatleri Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: İspanyol TV sunucusu Raquel Sánchez Silva'nın eşi Mario Biondo'nun son gecesi hakkında cevapsız kalan sorulara yanıt arayan bu belgesel dizisi yeni detayları ortaya çıkarıyor.
Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikâyesi Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: Oyuncular, aktivistler ve eski çalışanlarla röportajlara yer veren bu belgesel, Pornhub'ın başarılarını ve skandallarını derinlemesine inceliyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 84, izleyici puanı yüzde 66
Pamela, a Love Story Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: Pamela Anderson, şöhretin basamaklarını tırmanma hikâyesini, sarsıcı aşklarını ve karıştığı seks kaseti skandalını kendi videoları ve günlükleri üzerinden anlatıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 96, seyirci puanı yüzde 93
Şeytan davası Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: Bu karanlık belgesel, canlandırmalar ve amatör çekimlerden faydalanarak küçük bir çocuğun içine şeytan girdiği iddialarını ve daha sonra gerçekleşen vahşi cinayeti inceliyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 36, seyirci puanı yüzde 47