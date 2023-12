2023'te yayınlanan en iyi 9 Netflix belgeseli belli oldu

Tyson Fury ile Ev Hâlleri Netflix'in "At Home with the Furys" dizisi ünlü dövüşçünün ring dışındaki yaşamına odaklanıyor. Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: Bu eğlenceli ve samimi belgesel-pembe dizide, namağlup ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury emekliye ayrılarak aile yaşamının tuhaflıklarına sarılıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 77, seyirci puanı yüzde 92