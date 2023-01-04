Yeni yılın ilk haftasında vizyona girecek filmler
2023 yılının ilk haftasında 6 Ocak Cuma günü yeni filmler sinemalarda sanatseverlerle buluşacak. Korku, komedi, animasyon, dram... İşte vizyonda yer alacak filmler...
Ufuk Özkan, Bülent Çolak ve Caner Kurtaran gibi ünlü oyuncuları yeniden sinema perdesine taşıyan komedi filmi Düşeş 1 - Mafya Sızıntısı, ipe sapa gelmez iki bıçkın delikanlı olan Tarkan ve Serkan’ın komik macerasını anlatıyor. Yanlışlıkla bir suça karışıp nezarete atılan ikiliye emniyet tarafından bir görev veriliyor. Görev kapsamında ünlü mafya babası Boğa İsmet'in gurubuna sızan Tarkan ve Serkan, şansızlıklarıyla bütün mafya guruplarını ve emniyeti birbirine düşürüyor.
Alexandru Belc’in yönetmenliğini yaptığı yabancı dram filmi Metronom, 1972 yılının Romanya’sında geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Filmde 17 yaşında genç bir kız olan Ana, erkek arkadaşının ülkeden temelli olarak kaçacağını öğreniyor. İki aşık son günlerini birlikte geçirmeye karar verdikten sonra evlerinde Özgür Avrupa Radyosu’nun yasaklı yayınını dinliyorlar, fakat gece polis baskını ile sonuçlanıyor.
Animasyon tutkunlarını eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, astronomi kulübünün en parlak üyelerinden olan Akın’ın bir uzay gemisi keşfetmesiyle başlıyor. Dünya bu keşifle çalkalanırken bu olayda parmağı olan Hayri de küçük bir şöhret kazanıyor. Fakat Hayri’nin gazetelerde fotoğraflarının yayınlanması geminin gerçek sahibi olan uzaylının dikkatini çekiyor ve Hayri’yi bularak ondan yardım istiyor. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için Hayri ile beraber yola çıkarken, peşine niyetleri iyi olmayan bir grup insanı da takıyor.
Selçuk Yöntem’in başrolde olduğu, ünlü senarist ve yönetmen Çağan Irmak imzalı yerli dram filmi Sevda Mecburi İstikamet, oyuncu bir babanın kızı ile olan çalkantılı ilişkisini anlatıyor. Filmde baba rolünde olan Selçuk Yöntem, uzun süreden beridir görüşemediği kızı ile yeniden bir arada olmak istiyor. Ancak zihinsel sağlık problemleri olan kız, babası ile yakın ilişkiler kurmakta oldukça zorlanıyor.