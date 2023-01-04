Yeni yılın ilk haftasında vizyona girecek filmler

Animasyon tutkunlarını eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, astronomi kulübünün en parlak üyelerinden olan Akın’ın bir uzay gemisi keşfetmesiyle başlıyor. Dünya bu keşifle çalkalanırken bu olayda parmağı olan Hayri de küçük bir şöhret kazanıyor. Fakat Hayri’nin gazetelerde fotoğraflarının yayınlanması geminin gerçek sahibi olan uzaylının dikkatini çekiyor ve Hayri’yi bularak ondan yardım istiyor. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için Hayri ile beraber yola çıkarken, peşine niyetleri iyi olmayan bir grup insanı da takıyor.