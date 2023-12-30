2023 yılının en çok dinlenen şarkıları
Türkiye’nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ile dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılardan bir liste oluşturuldu. Bir yıllık verilerin puanlanmasıyla oluşturulan 2023 yılının Kral Liste’si açıklandı. İşte 2023 Kral Liste’de ilk 10...
10. Melike Şahin - Diva Yorgun
9. Mavi Gri & Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında
8. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
7. Simge Sağın - Aşkın Olayım
6. Semicenk & Reynmen - Yana Yana
5. Dedüblüman - Belki (Akustik)
4- Semicenk & Doğu Swag - Pişman değilim
3. İrem Derici - Yaz Gülü
2. KÖFN - Bi'Tek Ben Anlarım
1. Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan