2023 yılının en çok dinlenen şarkıları

Türkiye’nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ile dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılardan bir liste oluşturuldu. Bir yıllık verilerin puanlanmasıyla oluşturulan 2023 yılının Kral Liste’si açıklandı. İşte 2023 Kral Liste’de ilk 10...

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 1

10. Melike Şahin - Diva Yorgun

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 2

9. Mavi Gri & Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 3

8. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 4

7. Simge Sağın - Aşkın Olayım

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 5

6. Semicenk & Reynmen - Yana Yana

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 6

5. Dedüblüman - Belki (Akustik)

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 7

4- Semicenk & Doğu Swag - Pişman değilim

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 8

3. İrem Derici - Yaz Gülü

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 9

2. KÖFN - Bi'Tek Ben Anlarım

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2023 yılının en çok dinlenen şarkıları - Resim: 10

1. Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan

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