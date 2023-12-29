2023 yılında sinemada en çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım

"Atatürk 1881-1919"

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881-1919"(1. film) 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlenerek, yılın en çok seyredilen üçüncü yapımı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik etti.

İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Atatürk'ün çocukluk yıllarından 1919'a kadar yaşadığı süreç, insani vasıflarını öne koyan bir kurguyla aktarılıyor.

Filmin hasılatı ise 176 milyon 713 bin liraya ulaştı.