Yarın 10 yeni film gösterime giriyor

Karlar Kralı Norm 3, gizemli bir şekilde çalınan tacını bulmak için yola koyulan Norm'un hikayesini konu ediyor. Norm, krallık görevlerinin altında ezilmiş durumdadır. Bu durum ailesine zaman ayırmasına da engel olur. Norm, hem krallık işlerini düzene sokmak hem de ailesine zaman ayırmanın yolunu arar. Tam da bu sırada tacının gizemli bir şekilde çalındığını öğrenir. Norm, hem tacını bulmak hem de ailesi ile ilişkilerini onarmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur.