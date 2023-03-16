Yarın 10 yeni film gösterime giriyor
10 film, 17 mart Cuma günü sinemaseverler ile buluşuyor. İşte o filmler...
Haris, borçlarını ödeyebilmek için bir hazinenin peşine düşen bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Borç batağında olan Sami, çaresizlik içerisinde çıkış yolu ararken, yakın arkadaşı Anıl kendisinde olan bir haritadan bahseder. Çaresizce borçlarını ödemenin yolunu arayan Sami, haritayı alarak hazinenin yerini bulmak üzere yola koyulur. Sami, adım adım hazineye ilerlerken bilmediği şey hazinenin gerçek sahiplerinin Haris cinleri olduğudur.
Asi, Suriye’deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola koyulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Savaş mağdurlarına yardım etmek isteyen Kemal, bu amaçla Belçika’dan Suriye’ye gider. Ancak Suriye’ye vardığında Kemal, Rakka’daki DAEŞ milislerine katılmaya zorlanır. Arkada kalan Nesim, ağabeyine kavuşmak ister ve bu nedenle onu ağabeyi ile bir araya getireceklerini söyleyen radikal bir gruba katılır. Bu sırada Kemal’in annesi Leyla, oğlunu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar.
Karlar Kralı Norm 3, gizemli bir şekilde çalınan tacını bulmak için yola koyulan Norm'un hikayesini konu ediyor. Norm, krallık görevlerinin altında ezilmiş durumdadır. Bu durum ailesine zaman ayırmasına da engel olur. Norm, hem krallık işlerini düzene sokmak hem de ailesine zaman ayırmanın yolunu arar. Tam da bu sırada tacının gizemli bir şekilde çalındığını öğrenir. Norm, hem tacını bulmak hem de ailesi ile ilişkilerini onarmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur.
Shazam! Tanrıların Öfkesi, sihirli kelime olan “SHAZAM”ı söyledikten sonra Süper Kahraman alter egosu Shazam’a dönüşen, genç Billy Batson’un maceralarını konu ediyor. Tanrıların güçlerinin bahşedildiği bu yeni macerada, Billy Batson ve üvey kardeşleri, yetişkin Süper Kahraman alter-egolarına sahip olarak gençlik hayatlarıyla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeye çalışır. Eski tanrılardan oluşan intikam peşindeki bir üçlü, uzun zaman önce kendilerinden çalınan sihri aramak için Dünya'ya geldiğinde, Shazam ve müttefikleri süper güçleri, hayatları ve dünyanın kaderi için zorlu bir savaşın içine girerler.