Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye deprem riski haritası
İBB, 2019 yılında İstanbul'un 39 ilçesi için hazırladığı raporda, kentin depreme karşı ne durumda olduğunu verilerle anlatıyor. İşte, Ümraniye deprem haritası ve riskli bölgeleri...
Türkiye'de arka arkaya yaşanan büyük depremler sonrası ülkenin tüm vatandaşları depreme karşı semtlerini ve oturdukları evi araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul'da beklenen büyük deprem sonrası İstanbul'un semtlerinin ne derece depreme dayanıklı olduğu araştırılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 39 ilçe için rapor hazırlayan İBB depreme dair tüm detayları paylaşıyor. Raporda yer alan ilçelerden biri olan Ümraniye, düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, Ümraniye deprem riski haritası ve en riskli yerleri...
ÜMRANİYE İLÇE BİLGİLERİ
Ümraniye, İstanbul’un Anadolu yakasındadır. Kuzeyinde Beykoz, kuzeydoğusunda Şile, doğusunda Kartal ve Sultanbeyli, güneyinde Kadıköy, batısında Üsküdar ilçeleriyle çevrilidir. 45.29 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Ümraniye İstanbul’ un en hızlı kentleşen ve nüfusu hızla artan ilçelerinden biridir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 710.280’dir.
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ÜMRANİYE DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BİR BÖLGEDE Mİ YER ALIYOR?
“İstanbul İli Ümraniye İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Ümraniye ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Ümraniye'nin en riskli yerleri saptandı. Ümraniye düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor ve İBB raporlarında semtin zemin açısından gayet iyi durumda olduğu anlaşılıyor.