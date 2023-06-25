Tatile gidemeyen soluğu orada alıyor: Plaj ücretleri belli oldu
Sadece bir mavi bayraklı plajın bulunduğu İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyenler bazı noktalarda ücretsiz halk plajlarını, belirli noktalarda da özel plaj işletmelerini tercih ediyor. İstanbul'da plaj ücretleri ise tatil bölgelerini aratmıyor
İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Sıcak havalarda denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor. İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli plaj tesisleri de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor.
Ücretli plaj tesislerinde, giriş ücretlerinin ise ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu olarak değiştiği öğrenildi. Tesislerin, büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise, özel plaj tesislerinin belirlediği giriş fiyatlarından şikayetçi.
Şile'de birçok tesiste, hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL arasında değişirken, Silivri'de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300 TL'yi, Büyükada'da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığını buldu. Heybeliada'da ise plajlara giriş ücreti hafta içi 300-480 TL, hafta sonu ise 400-560 TL ile ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı. Birçok işletmenin Kurban Bayramı'nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi.
Büyükada'da çevre sakinleri, halkın kullanabileceği ücretsiz bir plaj bulunmamasından da şikayetçi. Öte yandan adada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesiste de hafta içi 200 TL, hafta sonu ise 300 TL fiyat belirlendiği görüldü.