Tatile gidemeyen soluğu orada alıyor: Plaj ücretleri belli oldu

Ücretli plaj tesislerinde, giriş ücretlerinin ise ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu olarak değiştiği öğrenildi. Tesislerin, büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise, özel plaj tesislerinin belirlediği giriş fiyatlarından şikayetçi.