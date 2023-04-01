Son yağışlar da İstanbul'a çare olmadı: İSKİ baraj doluluk oranlarını paylaştı... İşte tüm detaylar!
İSKİ, baraj doluluk oranlarını paylaştı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul'da son yağışlar da çare olmadı. İşte baraj doluluk oranları...
İstanbul’da yağış oranlarının mevsim normallerinin altında kalması, yurttaşlarda kuraklık endişelerini beraberinde getirdi. Geçen haftaki yağışlı hava barajlarda ufak da olsa bir artış sağladı.
Ancak, barajlardaki doluluk oranı yine de beklenenin altında kaldı…
İSKİ, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre, İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 39.59 olarak kaydedildi. İşte İstanbul barajlarında son durum…