Meteoroloji’den Yeni Yağış Uyarısı: İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Prof. Orhan Şen Tarih Verdi...

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, özellikle Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Batı Karadeniz ve Bursa, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif, kuzeybatı bölgelerde ise zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.