Meteoroloji’den Yeni Yağış Uyarısı: İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Prof. Orhan Şen Tarih Verdi...
Meteoroloji, kuzey ve batı bölgelerinde etkili olacak sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Peki, bu yıl İstanbul’a kar yağacak mı?
Kaynak: CNN Türk
Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, özellikle Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Batı Karadeniz ve Bursa, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif, kuzeybatı bölgelerde ise zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı hakkında yaptığı açıklamada, Batı ve Doğu Karadeniz dışında yağışların beklenen düzeyin altında olduğunu belirtti. Şen, "Eylül ayında ve ekimde beklediğimiz yağışlar çok fazla olmadı. Ancak kışın, La Nina etkisiyle geçen seneye göre biraz daha fazla yağış alabiliriz," dedi.
İSTANBUL'DA KAR YILBAŞINDAN SONRA
Prof. Dr. Şen, İstanbul’da kar yağışı ile ilgili olarak, "Yılbaşından önce İstanbul’da kar yağışı beklemiyoruz. Ancak ocak ayında 1-2 gün boyunca kar yağışı ihtimali var. Karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz olsa da havada kar yağışını göreceğiz," şeklinde konuştu.
Geçen seneye kıyasla bu kışın, sıcaklıkların ortalama seviyelerde seyredeceğini ve yağışların da bir miktar artış göstereceğini belirtti. Marmara Bölgesi'nde haftada bir yağış görülse de özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'deki yağışların devam edeceğini söyledi.