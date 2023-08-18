Meteoroloji'den İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Bu hafta sonuna dikkat!
Hafta sonu planı olanlar, hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre İstanbul için uyarı üstüne uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Hafta sonu planı olanlar, yanınıza şemsiye almadan çıkmayın. İşte yurt geneleninde hava durumu...
HAFTA SONU YAĞIŞLI OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Ancak 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul ve Marmara için durum farklı. Bölgede hafta sonu yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da bugün, 19 Ağustos Cumartesi günü ve 20 Ağustos Pazar günü yağış bekleniyor. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Ağustos hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor."