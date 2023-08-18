Meteoroloji'den İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Bu hafta sonuna dikkat!

Ancak 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul ve Marmara için durum farklı. Bölgede hafta sonu yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da bugün, 19 Ağustos Cumartesi günü ve 20 Ağustos Pazar günü yağış bekleniyor. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Ağustos hava durumu...