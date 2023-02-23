Maltepe deprem bölgesi mi? İşte deprem risk raporu
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili etkilerken vatandaşlar bulundukları illerin deprem risk durumlarını merak ediyor. Bilindiği gibi ülkemiz deprem bölgesi ve çok kuvvetli fay hatları bulunuyor. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Anadolu Yakası ilçesi Maltepe deprem risk haritası oldu. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi? Maltepe depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Maltepe risk raporu…
Anadolu Yakası'nda bulunan ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Maltepe özellikle 2015 yılından sonraki nüfus yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe, nüfus bakımından İstanbul'un en kalabalık dokuzuncu, Anadolu Yakası'nın dördüncü büyük ilçesidir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 513.316’dır.
İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI VE RİSKLİ BÇLGELERİ
Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.
Naci Görür, Anadolu Yakası'nın göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini söyleyerek Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür hangi İstanbul ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğunu şöyle açıkladı:
"Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur.
Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler."