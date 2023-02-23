Maltepe deprem bölgesi mi? İşte deprem risk raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Anadolu Yakası ilçesi Maltepe deprem risk haritası oldu. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi? Maltepe depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Maltepe risk raporu…