İstanbul'un bu 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatlerde elektrikler kesilecek!

SİLİVRİ

NO: 35096785

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, ATÖLYE, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, MİMAR HAYRETTİN, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 10/10/2023 09:00:00 - 10/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096773

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÜYÜKYALI sk / GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, EMİRSULTAN, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 10/10/2023 09:00:00 - 10/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096771

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, ÇAMLIKTEPE, ÇORLU sk / SANCAKTEPE mah MİMAR HAYRETTİN sk bölgelerinde 10/10/2023 09:00:00 - 10/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096798

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/10/2023 10:00:00 - 10/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096803

İSTANBUL SİLİVRİ ilce - YENİ mah koru caddesi bölgelerinde 10/10/2023 13:00:00 - 10/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.