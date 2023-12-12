İstanbul'un birçok ilçesinde büyük elektrik kesintisi

ZEYTİNBURNU

NO: 35198991

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200491

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 101. sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200501

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200511

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 247., 39/10., 43., 44/1., 44/2., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199426

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199432

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 12:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199431

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 12:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.