İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın

ZEYTİNBURNU

NO: 35152132

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 3., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., SEYİTNİZAM, ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN, ŞEHİT ERKAN ALYANAK, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI (G/2) sk bölgelerinde 16/11/2023 01:00:00 - 16/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152085

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ÇINAR 9, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk bölgelerinde 16/11/2023 01:00:00 - 16/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152144

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, SEYİTNİZAM, İMAM HATİP YOLU sk / SEYİTNİZAM mah 322., BALIKLI SEYİTNİZAM YOLU, BALIKLI SİLİVRİKAPI YOLU, BALIKLI ÇIRPICI YOLU, BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, HALİL DİNÇER, MEVLANA, SEYİTNİZAM, YUNUS EMRE, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk / TELSİZ mah 101., 314., 315., 317., 320., 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 79., 80., 80. CAMİİ, 80/2., 80/3., 81., 83., 83/1., 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 84/5., 85., 85/1., 85/10., 85/15., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/4B, 85/4C, 85/4D, 85/4E, 85/5., 85/6., 85/7., 85/9., 86., 86/1., 87., 88., 88/1., 88/2., 88/3., 89., 90., 91., 92., 92/1., 93., 94., 94/1., 94/2., 94/5., AKASYA, ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BALIKLI YOL, DEFNE, DURSUN KILIÇ, ERGUVAN, FESLEĞEN, GELİNCİK, GÜL, KARANFİL, KARDELEN, LALE, LEYLAK, MANOLYA, MENEKŞE, NİLÜFER, ORKİDE, SEYİTNİZAM, SÜLÜN, ZAMBAK, ÇİĞDEM, İMDAT TORAMAN sk / ÇIRPICI mah MODABAĞ 4 sk bölgelerinde 16/11/2023 01:00:00 - 16/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152064

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 1. KISIM mah sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152695

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk / YENİDOĞAN mah 237., 242., 41., 41/1., 41/2., 41/3., 45/1., 45/2., 45/2A, 46/3., 48., 50., 50/3., 50/4., 50/9., 58. BULVAR, MEYDAN, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152696

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 11., 11/1., 11/4., 12., 12/1., 13., 14., 225., 227., 231., 29/1., 62/1., 62/2A, 62/3., 62/4., 62/5., 62/6., 62/7., 63., 64/6., 64/7., 9., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SÜMER mah 211., 29/1., 29/10., 29/11., 29/12., 29/13., 29/4., 29/9., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.