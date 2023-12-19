İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek1

BAĞCILAR

NO: 35209807

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1509. sk bölgelerinde 19/12/2023 00:00:00 - 19/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209798

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 19/12/2023 00:00:00 - 19/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211200

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 19/12/2023 00:01:00 - 19/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211197

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 19/12/2023 00:01:00 - 19/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211188

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 678. sk / ÇINAR mah 843., 852., 853., 854., 855., 856., İSTANBUL sk bölgelerinde 19/12/2023 00:01:00 - 19/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204624

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206070

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 340. sk / YILDIZTEPE mah 499., 500., 502., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 373., 374., 384., 385., 386., 388. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 19/12/2023 11:00:00 - 19/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204632

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 12:00:00 - 19/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211535

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 19/12/2023 16:00:00 - 19/12/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.