İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek
BEDAŞ, İstanbul'un 20 ilçesinde elektriklerin saatlerce gelmeyeceğini duyurdu. İşte mahalle mahalle elektriklerin kesileceği ve saatlerce gelmeyeceği yerler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35289906
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35290895
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARANFİL, URAN sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290903
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah MARTI, ÇİMENLİ sk bölgelerinde 07/02/2024 13:00:00 - 07/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35288080
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288085
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289963
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/02/2024 00:01:00 - 07/02/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289968
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 07/02/2024 02:30:00 - 07/02/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289971
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 07/02/2024 04:30:00 - 07/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289569
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1392., 1393., 1394., 1410., 1411., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291389
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291835
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 845., 848., 848/1. ÇIKMAZ, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35288012
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35290821
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah YAKUT sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, DERYA, FLORYA, MEKTEP, YEŞILYURT sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290799
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35288573
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HİLAL sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, HAVUZBAŞI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KILIÇ sk / MERKEZ mah 19 MAYIS, ARŞ, AVCI, CEYHAN ÇIKMAZI, CEYLAN, EYÜP, EĞRİDERE, GÜLOVA, GÜLTEPE, GÜNEY ÇIKMAZI, HAVUZBAŞI, PEYMAN, REYHAN, İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah AKLAR, HARMAN ÇIKMAZI, MARMARA, PATİKA sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35276363
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, ERATA, IHLAMUR, KARAN, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290995
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291250
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35291813
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 07/02/2024 10:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35295678
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KURTULUŞ, KUYU, KÜLHAN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK sk bölgelerinde 07/02/2024 10:30:00 - 07/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 35291449
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, KÖYİÇİ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291828
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah KIŞLA sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35291324
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ARAS, KELKİT ÇAYI, MERİÇ, NİLÜFER ÇAYI, SEYHAN, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291013
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 1592., 3016., 3020., 3022., 3025., 3026., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35282459
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.MİS, ERCİYES, EVYAP, FATİH SULTAN, KARADUT, KAYA, ŞAFAK sk bölgelerinde 07/02/2024 00:05:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289958
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ATA, KEREM sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, GÖKŞİN, ITIR sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35295340
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289852
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:30:00 - 07/02/2024 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289836
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 07/02/2024 11:30:00 - 07/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35291005
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah TAVANLI ÇEŞME sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290787
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, MECİTBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, RAİFPAŞA, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290837
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah BAŞBAKİ, HOBYAR MEKTEBİ, HOBYAR MEKTEBİ ARALIĞI, KARGI, KARGI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI, NAMIK KEMAL, NAZIMBEY, SULU BOSTAN, YOKUŞ ÇEŞMESİ sk / CERRAHPAŞA mah EMİRLER ÇIKMAZI, ESKİ ARAPLAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290791
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35282458
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/02/2024 00:05:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289596
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1138., 1139., 1140., 1179., 1225., MEHMET AKİF, MENDERES sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288574
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ONUR sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288570
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, ARŞ, CUMHURİYET, EYÜP, GÜLOVA, HACEGAN, MADALYON, ORDU, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah AÇIKEL, YAKAMOZ, ÇINARCIK, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289610
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 07/02/2024 10:00:00 - 07/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35291163
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289943
İSTANBUL KAĞITHANE ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289950
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE sk bölgelerinde 07/02/2024 15:00:00 - 07/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35289481
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289486
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291414
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah GÖK sk / KANARYA mah 1.ARDIÇ KUŞU, 1.CEYLAN, 1.GÖL, 1504. ÇIKMAZ, 2.KEKLİK, 4.DERE, BOZDOĞAN, CENNET KUŞU, FLORYA, MARTI, PAPAĞAN, SAKA KUŞU, SAKSAĞAN, SERÇE, SIĞIRCIK KUŞU, YARASA, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35290952
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, DÖNENCE, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SAĞLIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, YEŞİLAY, ÖZÇAYIR, ŞALCIKIR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290926
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah OKUL sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35294385
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35276572
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, KAZIM ORBAY, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah BARUTHANE, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, ŞAHAP sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, GEDİZ, KUYULUBAĞ, SAVAŞ, SEYMEN, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 07/02/2024 00:00:00 - 07/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291168
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/02/2024 10:00:00 - 07/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35289610
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 07/02/2024 10:00:00 - 07/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35290826
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114., 116., RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / ÇIRPICI mah 75/2. sk bölgelerinde 07/02/2024 09:00:00 - 07/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.