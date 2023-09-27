İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Saat verildi

ARNAVUTKÖY

NO: 35071195

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, ANITTEPE, AYAZMA, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KENT, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069821

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HARAÇÇI mah sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072486

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DENİZCİ, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARLIBAYIR, KORE, SEMA, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071626

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah KALKANDERE, MALATYALILAR, ORTAKLAR, REHBER, TAYAKADIN-YASSIÖREN, İBRAHİM AĞA sk bölgelerinde 27/09/2023 09:30:00 - 27/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.