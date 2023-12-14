İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Bu saatlerde mumları hazırlayın!

BAĞCILAR

NO: 35199168

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk bölgelerinde 14/12/2023 00:00:00 - 14/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199176

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk bölgelerinde 14/12/2023 00:00:00 - 14/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199178

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 14/12/2023 00:00:00 - 14/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196375

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 14/12/2023 00:01:00 - 14/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196376

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk bölgelerinde 14/12/2023 00:01:00 - 14/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196369

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 473., 508., 510., 513., 514., 517., 518., 520. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14/1. sk bölgelerinde 14/12/2023 00:01:00 - 14/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202668

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2547., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 14/12/2023 09:00:00 - 14/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202661

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1665., 1668., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 14/12/2023 09:00:00 - 14/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202745

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 14/12/2023 09:00:00 - 14/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202657

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 14/12/2023 09:00:00 - 14/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202741

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 14/12/2023 09:00:00 - 14/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.