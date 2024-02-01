İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun!

BAĞCILAR

NO: 35273877

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273869

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1440. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273874

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:01:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272126

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2202., 2203., 2204., 2205., 2206., 2207., 2208., 2209., 2210., 2211., 2213., 2214., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., FETİH, MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 99. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:01:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272116

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:01:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35280226

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk bölgelerinde 01/02/2024 08:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277023

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1008., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277017

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 991., 998. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282539

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277011

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1017. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276701

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1392., 1393., 1394., 1410., 1411., İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276705

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1393., 1394., 1408. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276743

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah CAMİ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273770

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:30:00 - 01/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.