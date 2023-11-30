İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi

SİLİVRİ

NO: 35176122

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah MEHMET SİLİVRİLİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35176137

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35176235

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BARBAROS, EKİN, HALİM ULUŞAHİN, TANDOĞAN, YAĞMUR ÇIKMAZI sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35169024

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35176241

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BALCI, BOĞAÇHAN, BÜŞRA, CANSEVER, DAİM, DUT, ESER, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SERGEN, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TEPE, TÜRK, UMUT, YALIM, YELİZ, ZÜMRÜT, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İSMAİL TAN, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 30/11/2023 13:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.