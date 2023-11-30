İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi
BEDAŞ, İstanbul'un bazı ilçelerinde 30 Kasım Perşembe günü yapılacak elektrik kesintisini duyurdu.
ARNAVUTKÖY
NO: 35170879
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk / SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 30/11/2023 01:30:00 - 30/11/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170892
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk / SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 30/11/2023 02:30:00 - 30/11/2023 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170727
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, GÜLZAR, MİSAFİR, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170737
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NEVİN, TUNAHAN, ÜRGÜP sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176189
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, KARDELEN, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, ULUBATLI, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, AYDIN SAYILI, KAAN, MEŞE TARLA, NARLIK, OKÇU, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170589
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, ORKUN, SABAH, TÜRKBEYİ, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YERDEMİR, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176075
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ASİYE, ATAYURT, KIRKAĞAÇ, TOPDEMİR, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, PAPATYALI, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35169120
İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35169118
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARTOPU, KOÇAK, KİBELE, KİLİM, NALBANT, OYMAK, SANDAL, SARI ÇİÇEK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170218
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BENER, BUDAK, EZGİ, HASAN ÖNEL, KUBİLAY, TURAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35176013
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 30/11/2023 08:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170789
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648. sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170776
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648. sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35170383
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2023 00:00:00 - 30/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170296
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2023 00:00:00 - 30/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35169334
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35170842
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, SIĞIRTMAÇ, TEZ, ÇOBAN ÇEŞME, ÇÖREKOTU sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170843
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVALİMANI sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170850
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -OSMANİYE mah sk bölgelerinde 30/11/2023 12:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170849
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 30/11/2023 12:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35170373
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35171607
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah ZEYTİNLİBAHÇE sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170355
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 30/11/2023 10:00:00 - 30/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35174638
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ALTUNİZADE BAĞ, ASUDE, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER, EYÜP SULTAN, KILIÇALİ, KÜME, ÇAVUŞBAĞI sk bölgelerinde 30/11/2023 00:00:00 - 30/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35169107
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LİMAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170219
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ARŞIN, BATI TRAKYA, HALAY, MARMARA, SEMA, TURGUT ÖZAL, YAŞAR DOĞU, İDİL sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35175713
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 30/11/2023 13:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35143057
İSTANBUL BEYOĞLU ilce -GÜMÜŞSUYU mah sk / GÜMÜŞSUYU mah sk bölgelerinde 30/11/2023 00:00:00 - 30/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35176279
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIZILCA sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176395
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE sk / FATİH mah CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBİR, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÖZTUNA sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176302
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUM, KURAL, KUZGUN, KÜBRA, LAÇİN, SEMİH, TÜFEK, UĞUR sk / FATİH mah CANSEVER, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZİ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, TEFEKKÜR sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176287
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, SAMYELİ sk / FATİH mah CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FIRTINA, GAZİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176301
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKAYA, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUYU, KUZU, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176255
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176304
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, TUNAY, TÜFEK, ZİŞAN, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, SARIÇİÇEK sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176274
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 30/11/2023 10:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176267
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 30/11/2023 10:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35173280
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 269., 270., 285., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35173292
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 302., 277 sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35175706
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170445
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah ARDIÇLI BÜLBÜL, ARDIÇLI CENNET KUŞU, ARDIÇLI FULYA ÇIKMAZI, ARDIÇLI GÜL ÇIKMAZI, ARDIÇLI KEKİK ÇIKMAZI, ARDIÇLI KIRLANGIÇ, ARDIÇLI LEYLAK ÇIKMAZI, ARDIÇLI LEYLEK, ARDIÇLI MANOLYA, ARDIÇLI MOR SALKIM ÇIKMAZI, ARDIÇLI NİLÜFER, ARDIÇLI YALI ÇAPKINI sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170453
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ARDIÇLI DALGIÇ KUŞU, ARDIÇLI FİRUZE ÇIKMAZI, ARDIÇLI KORU ÇIKMAZI, ARDIÇLI LEYLAK ÇIKMAZI, ARDIÇLI MANOLYA, ARDIÇLI NİLÜFER, ARDIÇLI YALI ÇAPKINI sk bölgelerinde 30/11/2023 11:00:00 - 30/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176310
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ASMALI sk bölgelerinde 30/11/2023 11:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170455
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BAHÇEŞEHİR YANYOL sk bölgelerinde 30/11/2023 13:00:00 - 30/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35174647
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, GÜRDİNÇ, HACI BİLGİN , KALYON, LOKAL, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TIRAK, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR, SAMANCILAR sk bölgelerinde 30/11/2023 00:00:00 - 30/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170680
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170649
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, HASAT, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, RANA, SIRÇA, ZERRİN sk bölgelerinde 30/11/2023 10:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35170540
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SURURİ mah MACUNCU sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 30/11/2023 10:00:00 - 30/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170542
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, NASUHİYE, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇI ÇIKMAZI, TARAKÇILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 30/11/2023 12:00:00 - 30/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35174653
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, ARŞ, CUMHURİYET, EYÜP, GÜLOVA, HACEGAN, MADALYON, ORDU, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah AÇIKEL, YAKAMOZ, ÇINARCIK, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 30/11/2023 00:00:00 - 30/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35168733
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1055., 1056., 1057., 1058., 1071., 1072/1., 1073/1., 1074., 1075., 1076., 1077., 1092., 1110., 1110/1., 1110/2., 1111., 1112., 1112/1., GENERAL ALDOĞAN, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103/1., 1103/2., 1105., 1155., 1157., 1162., 1163., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 30/11/2023 00:05:00 - 30/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35169096
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:30:00 - 30/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35169384
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 244. sk bölgelerinde 30/11/2023 00:01:00 - 30/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35169392
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 6. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET sk bölgelerinde 30/11/2023 00:01:00 - 30/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35170598
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, 4.ORTA, ORTA KENT, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35176406
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, SABAH sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176396
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176380
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35176122
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah MEHMET SİLİVRİLİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176137
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176235
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BARBAROS, EKİN, HALİM ULUŞAHİN, TANDOĞAN, YAĞMUR ÇIKMAZI sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35169024
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35176241
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BALCI, BOĞAÇHAN, BÜŞRA, CANSEVER, DAİM, DUT, ESER, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SERGEN, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TEPE, TÜRK, UMUT, YALIM, YELİZ, ZÜMRÜT, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İSMAİL TAN, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 30/11/2023 13:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35168734
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/11/2023 00:05:00 - 30/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.