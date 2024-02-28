İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saatlerce gelmeyecek!

SİLİVRİ

NO: 35327783

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1021., 1022., 1023., 1051., 1052., 1055., 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 201., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 204., 2040., 2041., 2042., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2055., 2088., 2159., 2163., 2164., 2165., 2167., 2168., 2169., AHMET ZİYLAN, BEKİR, GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, HAYALET, MEHMET AKİF ERSOY, İZZET GÜRÇAY sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35327044

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, HAVUZLU KAHVE, KÜÇÜKHASFIRIN, MUMHANE, PİRİPAŞA, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ sk / SELİMPAŞA mah HAVUZLU sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35326997

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35327054

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 28/02/2024 13:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.