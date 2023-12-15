İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Bu saatlere dikkat
İstanbul'un 17 ilçesini etkileyecek büyük elektrik kesintisinin hangi mahalle ve sokaklarda olacağı açıklandı. BEDAŞ'ın duyurduğu liste şöyle:
ARNAVUTKÖY
NO: 35203084
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah FİKRET BEY sk bölgelerinde 15/12/2023 01:00:00 - 15/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35199182
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35199180
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202960
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202957
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202669
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35199322
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204556
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 15., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 35166034
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35166035
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35203033
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 240. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202646
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah YAKUPLU sk bölgelerinde 15/12/2023 10:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35204099
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35204100
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIZILCA sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35200213
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1405., 1415., 1429., 1430., 1431., 1432. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197764
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119., 122. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204508
İSTANBUL FATİH ilce -CERRAHPAŞA mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202970
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197767
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 121., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 35., OKTAY RIFAT sk / ZAFER mah 168., EKİN sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35197723
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EMNiYETTEPE mah sk / EMNİYETTEPE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:05:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197805
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197812
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35199144
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.MEHMET ÇOLAKOĞLU ÇIKMAZI, 1.SARMAŞIK, 1.ŞEN, 2.KEKİK, 4.CAMİ, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, ARDA, DÖNEMEÇ, GÜLOVA, HIZIR REİS, KANUNİ, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİMARSİNAN, MİMARSİNAN ALT, ORHANGAZİ, ULUBATLI, YÜKSEKYAYLA , ÇAVDAR, ÇAYIROVA, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BEDİR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204201
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 15/12/2023 10:00:00 - 15/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35202636
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA, LALELİ, ORDU, ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah KOSKA sk bölgelerinde 15/12/2023 11:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35197715
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1137., 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 15/12/2023 00:05:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202873
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/1., 869/4., 872., 873., 875., 876., 876/1., 876/2., 879/2., SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35203083
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN sk bölgelerinde 15/12/2023 10:00:00 - 15/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35198893
İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:01:00 - 15/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204131
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAPINAR, ALÇİN, BEYAZGELİNCİK, CANSU, RÜZGAR, SEDEF, ŞECAAT sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204125
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah DENİZ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204116
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35197892
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:01:00 - 15/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197889
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 15/12/2023 00:01:00 - 15/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197747
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 4.ENGİN, TERZİ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204222
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI, KUBİLAY sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35197740
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 5.YILDIRIM, MAVİ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35203347
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk bölgelerinde 15/12/2023 10:00:00 - 15/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35199018
İSTANBUL SARIYER ilce -ÇAYIRBAŞI mah sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35199021
İSTANBUL SARIYER ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35183835
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202956
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ARNAVUTLAR, BAHÇELER, BALCIOĞLU, DEMİRSOY ÇIKMAZI, FABRİKALAR, HAVUZ, KANTAR YOLU, KARASİNAN, MEHTERAN, PAŞABAHÇE, VELİBEY, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202948
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204585
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 15/12/2023 14:00:00 - 15/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35204223
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, KAZIM ORBAY sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, ERGENEKON, KUYULUBAĞ, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP, ŞAHMERDAN sk bölgelerinde 15/12/2023 12:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35202674
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35202616
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35204305
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 15/12/2023 10:00:00 - 15/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.