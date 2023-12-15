İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Bu saatlere dikkat

SULTANGAZİ

NO: 35202674

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202616

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 15/12/2023 09:30:00 - 15/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204305

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 15/12/2023 10:00:00 - 15/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.