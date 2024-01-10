İstanbul'un 15 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Hazırlığınızı yapın!

ARNAVUTKÖY

NO: 35245356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, ALTUN, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, AŞKINAY, BALAT, BAMBU, BEDİRHAN, BOZ, BİLNUR, BİRLİK, BİRUNİ, CAHİT SITKI TARANCI, CİVELEK, DAVET, DENİZATI, DR. SADIK AHMET, DİVİT, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERMAN, FERZAN, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ PAŞA, GURUR, GÖK, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HURİ, HÜNKAR, HİTİT, KAYACIK, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, KIRKPINAR, KIŞLA, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, MEVLANA, MURATLI, MÜNİR, NAİME, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, OMURTAK, PAZARYOLU, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, RUKİYE, SADET, SAFRAN, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SALİME, SAİME, SEKBAN BAŞI, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TEPECİK, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, UZAY, VARAN, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, YENİPAZAR, ÇÖL, ÖZVERİ, ÜLKÜ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ, ŞEBEKE, ŞENNUR, ŞENSOY, ŞERAFETTİN sk / HASTANE mah OKUTAN sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245370

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245832

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, VELİ sk bölgelerinde 10/01/2024 01:00:00 - 10/01/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245854

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 10/01/2024 02:00:00 - 10/01/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.