İstanbul'un 14 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, tedbirinizi alın!

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35229866

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 122., 130., 132., 98., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229833

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, ERMAN, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35227520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35227518

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229716

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229712

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35227542

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229876

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah DEVA, ERSOY, GÜLŞEN, GÜMÜŞ, SEVGİ, VİCDAN, VİLDA, ÖZEL sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229882

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah ARDIÇ, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, ÇAM sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 30/12/2023 12:00:00 - 30/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.