İstanbul'un 14 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, tedbirinizi alın!
İstanbul'da 30 Aralık Cumartesi günü 14 ilçede belirlenen saatlerde elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 35229928
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah FEYZA sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35227548
İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227528
İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227536
İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230085
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah DORUK, KARADAĞ, NAR sk bölgelerinde 30/12/2023 16:00:00 - 30/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35230060
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1116., 27. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 30/12/2023 03:00:00 - 30/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230070
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKKIZ, BAĞLAR, MİSKET, SARUHAN, SUDENUR, ÖNAL sk bölgelerinde 30/12/2023 03:00:00 - 30/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230059
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 40., 41., 42., 43., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 30/12/2023 03:00:00 - 30/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230075
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah KIŞLA, SEL, ÖZEN, ŞAFAK, ŞENOL sk bölgelerinde 30/12/2023 07:30:00 - 30/12/2023 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35229866
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 122., 130., 132., 98., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229833
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, ERMAN, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227520
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227518
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229716
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229712
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227542
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229876
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah DEVA, ERSOY, GÜLŞEN, GÜMÜŞ, SEVGİ, VİCDAN, VİLDA, ÖZEL sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229882
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah ARDIÇ, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, ÇAM sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229520
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 30/12/2023 12:00:00 - 30/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35229940
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, FUADİYE, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 30/12/2023 11:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35229875
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİEFENDİOĞLU, BUSE, KAPTAN, KONAK, ÖRNEK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229884
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah DOĞU 1, GÖZTEPE, TOPRAK 1, TURGUT ÖZAL 1, ŞEHİT OĞUZ PARPALOĞLU sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35229877
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2630., 5.ŞİİR, BÖĞÜRTLEN, EĞİTİM, KAUÇUK, KİRAZLI, MEŞRUTİYET, PERÇEM, SEVİNÇ, TILSIM, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227527
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227859
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MENDERES sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35228115
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227540
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 120. sk / ZAFER mah 169. sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229883
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3005., 3054., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35231215
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229914
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ODAYERİ mah KARTEPE , NALAN, NERİMAN sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35230839
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 30/12/2023 09:30:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35227613
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, ATAK, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUDAK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, DİDEM, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, ORKİDE, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, ALAZ, BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, BİZİM, CANAN, DERNEK, EKMEKÇİ, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 30/12/2023 00:01:00 - 30/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229537
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, NARİN, SARIKAYA, ÇETİN sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, KADINELİ, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, YİĞİDO sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35230049
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1231., BİLLUR, KAPTAN, KILAVUZ, KÖYÜSTÜ sk bölgelerinde 30/12/2023 03:00:00 - 30/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230048
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FIRIN, GAMZE, GÖKTUĞ, MALKOÇOĞLU, MAVİÇAM sk bölgelerinde 30/12/2023 03:00:00 - 30/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230071
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.CEYLAN, FLORYA, PAPAĞAN, SAKSAĞAN sk bölgelerinde 30/12/2023 07:30:00 - 30/12/2023 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35229894
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CİLO, SERHAT, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, ÇAMSELVİ, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229948
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BÜYÜKPARK, GÜLŞEN, KORU. sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229900
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 118., 119., 120., 121., 122., 151., 154., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229956
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, FİGEN, FİRUZE, GÜZİN, MADALYON, SILA sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229929
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah ANADOLU, ATATÜRK OKULU, ELVAN ÇIKMAZI, MEZARLIK ARKASI, OKULARKASI ÇIKMAZI, ORTAÇAYIR, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIR STADI, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇÖMLEKÇİ, ÖZ VADİ sk bölgelerinde 30/12/2023 11:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229889
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKÇAKAVAK, DENİZBANK SİTESİ, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, PAŞASUYU, TUNCAY ARTUN, YEŞİLIRMAK, ŞEREF sk bölgelerinde 30/12/2023 12:00:00 - 30/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35231301
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250., ALTINKÖK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35231291
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35231042
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, TELAĞACI, TELSİZ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk bölgelerinde 30/12/2023 11:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35230741
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.