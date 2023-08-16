İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılacak olan bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında 16 Ağustos Çarşamba günü 19 ilçede belirlenen saatler arasında elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34982931
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 16/08/2023 01:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982956
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah YÖN sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34983951
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKABE, ALTINTEPE, AVŞA, AYTUNCA, GÜRÇINAR, HUDUT, ITIR, KIBRIS, MEŞELİ, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, YEŞİL VADİ, İFFET, İNCEÇAY, ŞÜHEDA sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984888
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34983952
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah AYDİLEK, GÜNPINAR, PERTEV, SEMA, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, ÇOBAN ÇEŞME sk bölgelerinde 16/08/2023 11:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34983752
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KARACA, PANTER, SERÇE, TAVLA, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982893
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah DEMİR sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981980
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-169, G-170, G-520, G-790 sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34966430
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966432
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34981999
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981996
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982000
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÜNGÖREN, SÜMBÜL, TEKİN, TEKİN ÇIKMAZI sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BORLU, CUMHURİYET, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, HİLAL, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAM 1, ÇİMEN sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.