İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek

ARNAVUTKÖY

NO: 34982931

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 16/08/2023 01:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982956

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah YÖN sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983951

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKABE, ALTINTEPE, AVŞA, AYTUNCA, GÜRÇINAR, HUDUT, ITIR, KIBRIS, MEŞELİ, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, YEŞİL VADİ, İFFET, İNCEÇAY, ŞÜHEDA sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984888

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983952

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah AYDİLEK, GÜNPINAR, PERTEV, SEMA, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, ÇOBAN ÇEŞME sk bölgelerinde 16/08/2023 11:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.