İstanbullular için uyarı geldi: Bu 20 ilçede saatlerce elektrik olmayacak!
İstanbul’da planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda BEDAŞ tarafından 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak çalışmalar nedeniyle 20 ilçede belirlenen saatlerde elektrik kesintisi yapılacak. İşte elektriklerin kesileceği yerler…
ARNAVUTKÖY
NO: 35029143
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, EBRULİ, IŞILAY, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, SARI ZEYBEK, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk / YUNUS EMRE mah ELİAÇIK sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35028868
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35030520
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MADALYA, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 09/09/2023 11:00:00 - 09/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35017290
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, BEKTAŞ, OSMANPAŞA, ÜZENGİ, İPLİK sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35018299
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/09/2023 23:00:00 - 09/09/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35028724
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2567., MİLLET sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35029195
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKGÜN 1, AKTAŞ, AKTAŞ ÇIKMAZI, ALTIN, BİRLİK 1, DUMLUPINAR, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HEREKE, HORASAN, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, MEŞE, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, POYRAZ, SEDEF, SÜMBÜL, TEKİN, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR, ÇINAR 1, ŞELALE sk / ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER, SANAYİ sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35032323
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KÖSE, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501448
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35032325
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, IHLAMUR 1, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 09/09/2023 10:00:00 - 09/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35032327
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEFİNE, KIBRIS sk bölgelerinde 09/09/2023 11:00:00 - 09/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.