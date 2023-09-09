İstanbullular için uyarı geldi: Bu 20 ilçede saatlerce elektrik olmayacak!

BAHÇELİEVLER

NO: 35029195

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKGÜN 1, AKTAŞ, AKTAŞ ÇIKMAZI, ALTIN, BİRLİK 1, DUMLUPINAR, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HEREKE, HORASAN, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, MEŞE, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, POYRAZ, SEDEF, SÜMBÜL, TEKİN, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR, ÇINAR 1, ŞELALE sk / ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER, SANAYİ sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KÖSE, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501448

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 09/09/2023 09:00:00 - 09/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032325

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, IHLAMUR 1, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 09/09/2023 10:00:00 - 09/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEFİNE, KIBRIS sk bölgelerinde 09/09/2023 11:00:00 - 09/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.