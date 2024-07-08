İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 9 Temmuz elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında

Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Esenyurt, Çatalca, Esenler, Sarıyer, Silivri, Güngören, Fatih, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Şişli'de belirli mahalle ve sokaklarda belirlenen saatlerde elektrik verilmeyecek.