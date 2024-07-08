İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 9 Temmuz Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 23 bölgesinde bakım programı çalışması kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 9 Temmuz elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında
Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Esenyurt, Çatalca, Esenler, Sarıyer, Silivri, Güngören, Fatih, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Şişli'de belirli mahalle ve sokaklarda belirlenen saatlerde elektrik verilmeyecek.
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:
9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar: