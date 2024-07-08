İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 9 Temmuz Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 23 bölgesinde bakım programı çalışması kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

Son Güncelleme:
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 9 Temmuz elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında
Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Esenyurt, Çatalca, Esenler, Sarıyer, Silivri, Güngören, Fatih, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Şişli'de belirli mahalle ve sokaklarda belirlenen saatlerde elektrik verilmeyecek.

1 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 2

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

2 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 3

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

3 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 4

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

4 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 5

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

5 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 6

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

6 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 7

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

7 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 8

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

8 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 9

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

9 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 10

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

10 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 11

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

11 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 12

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

12 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 13

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

13 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 14

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

14 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 15

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

15 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 16

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

16 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 17

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

17 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 18

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

18 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 19

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

19 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 20

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

20 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 21

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

21 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 22

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

22 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 23

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

23 24
İstanbullular Hazırlıklı Olsun, BEDAŞ Uyardı: O İlçeler Yarın Karanlığa Gömülecek - Resim: 24

9 Temmuz 2024'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar:

24 24