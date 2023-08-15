İstanbullular dikkat, saat verildi: 23 ilçede büyük elektrik kesintisi!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da elektrik hatları üzerinde çalışmalar yaparken belirlenen saatlerde elektrik kesintisi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Ağustos Salı günü 23 ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34979237
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATAKAN, AYDENİZ, AZER, AZZAM, BAYRAK, BAŞARAN, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DÜZYOL, DİNÇER, EMRAH, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELDA, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM, ÖZER, ÖĞÜN, ÜLKÜMEN, İZ, ŞİMAL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, CANFEDA, EBUSUUD, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, YAZGI sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 15/08/2023 01:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984844
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÜLBAHÇE sk / BAKLALI mah BÜYÜK ÇİFTLİK sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984848
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982235
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984706
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34983751
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, EĞİK, KARTAL, MUZAFFER, ORHAN VELİ, PANTER, YAKAMOZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34972519
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1853., 1854., 1856., 1919., 1921., 1922., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1882., 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1948., 1950., 1952., 1953., 1967., 2032., 2033., 2034., 2068., 2075., UFUK sk / MEVLANA mah 1941. sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981118
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981979
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-180, G-180/1, G-183, G-187, G-220, G-527, G-792 sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982056
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, EREN, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-183, G-184, G-185, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-202, G-209, G-406, G-411, G-522, G-527, G-529, G-530, G-531, G-55, G-550, G-551, G-559, G-563, G-571, G-583, G-584, G-587, G-59, G-590, G-597, G-62, G-63, G-64, G-66, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, G-79, G-790, G-792, G-80, G-81, G-82, G-843, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, OZANLAR, UĞUR MUMCU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 457., 464., 470., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 492., 494., 495., 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR sk / SULTANİYE mah 609., 617., 624., 689., 705., AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 749., 751., 752., 753., 754., 755., 756., 757., 758., 759., 760., 762., 764., 765., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 776., 777., 778., 779., 780., 781., 7 bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34983792
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34981994
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜMBÜL sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981992
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BEYDAĞI sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981993
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, İKİZLER sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.