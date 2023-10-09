İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!

SİLİVRİ

NO: 35095232

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK, KEBAN sk / ORTAKÖY mah MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095197

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, MAARİF, İSTİKLAL sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095247

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095252

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.