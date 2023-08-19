İstanbullular dikkat: 22 ilçede büyük elektrik kesintisi için saat verildi!
Mega kent İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) yatırım, onarım, bakım ve hat yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapıyor. Bu kapsamda bugün (19 Ağustos Cumartesi) günü 22 ilçede belirlenen saatlerde elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34982063
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34990906
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAŞOLUK mah sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34991571
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34992629
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 19/08/2023 09:30:00 - 19/08/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994296
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALİ RIZA BEY sk bölgelerinde 19/08/2023 10:30:00 - 19/08/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34983774
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, EĞİK, KOPAN, ORHAN VELİ, PANTER, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981985
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah DİNÇ, G-19, G-20, GALATA sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34989730
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, TALİMHANE, ÇİĞDEM, ÖZARI sk bölgelerinde 19/08/2023 13:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34989456
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1094., 1097., 1099., 1100., 1101., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 19/08/2023 08:00:00 - 19/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34991049
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34991034
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 19/08/2023 09:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987957
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 19/08/2023 10:00:00 - 19/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34991124
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 19/08/2023 10:00:00 - 19/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987958
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 19/08/2023 11:00:00 - 19/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.