İstanbullular dikkat: 21 ilçede büyük elektrik kesintisi için saat verildi!
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından elektrik hatları üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında planlı elektrik kesintileri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 29 Ağustos Salı günü 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektriklerin kesileceği yerler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35008506
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 29/08/2023 01:00:00 - 29/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35008538
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, GAZİ PAŞA, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 29/08/2023 02:00:00 - 29/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35008543
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ARAFAT, BEYDAĞI, HANDEGÜL, KAYIHAN, MEHMET EFENDİ, MİRCAN, OKUYAN, SANATKAR, YAYLAGÜL, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35007205
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1094., 1097., 1099., 1100., 1101., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 29/08/2023 08:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007637
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., ATLAS, DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35007571
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜL 2, KARABEKİR, YILDIRIM BEYAZIT, İMREN, ŞAHİN 2 sk / ZAFER mah BAHAR, BAHARİSTAN, CAMİ, CEVAHİR, GÖKTEPE, GÖRGÜLÜ 1, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, KONUK, SERDAR 1, TEPE, UYSAL, VADİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇATAK, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah CAN sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007570
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah FUZULİ sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007573
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, GÜLİBRİŞİM, KARABEKİR, MARTI, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SÜKÜNET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / ZAFER mah BAHAR, BAĞLARBAŞI, DALYAN, DEMİRHAN ÇIKMAZI, DERLİ, DOĞAN 1, DUTLU, EFLATUN, ELMALI 1, IŞILDAR, KALE, KAMER ÇIKMAZI, KANDİL 1, KONUK, SAMANYOLU, SEHER, TARHAN, TEKKE, UYSAL, UĞURLU, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007224
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007229
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 29/08/2023 12:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35009437
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah EKİN, FENER, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35008656
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah GÜL, KORU, ORMAN, SELİM PARS sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35009432
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah NAİMA sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007259
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35008791
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.