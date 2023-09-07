İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak

BAĞCILAR

NO: 35018358

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 07/09/2023 00:00:00 - 07/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018362

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2459. sk bölgelerinde 07/09/2023 00:00:00 - 07/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 482., 487., 488., 490., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 369., 372., 387., 389., 392., 425., 455., 456., 457., 458., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 07/09/2023 00:01:00 - 07/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35024521

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 07/09/2023 09:00:00 - 07/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.