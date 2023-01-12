İstanbulkart kullananlar dikkat: Son gün 31 Oak
İstanbulkart kullananları yakından ilgilendiren bir haber daha geldi. 31 Ocak'a kadar geçerli olacak konuya ilişkin tüm detaylar birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Acele etmeniz gerekiyor!
İstanbulkart kullananlar bu duyurudan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. İstanbulkart kullanlara ya da İstanbulkart sahiplerini yakından ilgilendirecek o duyurunun detayları belli olmaya başladı.
İstanbulkart duyurusuna ilişkin detaylar belli olmaya başlarken, son tarih de verildi. Verilen son tarihin oldukça yakın olması da aynı zamanda dikkatlerden kaçmadı. İstanbulkart'ı bulunan kullanıcılar 31 Ocak'a kullanabilecekler!
İstanbulkart kullanıcılarını yakından ilgilendiren konuya ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pek çok farklı zaman diliminde çeşitli kampanyalar düzenleyen İstanbulkart, bir kampanyaya daha imza attı. Getir uygulaması üzerinden gerçekleştirilen İstanbulkart ödemelerinde anında 15 TL indirim yakalamanız mümkün. İşte İstanbulkart kampanya koşulları;
Getir ve GetirBüyük’te yapılacak İstanbulkart ödemelerinde 15 TL indirim uygulanacaktır.
Kampanyadan faydalanmak için Getir’de 90 TL, GetirBüyük’te 165 TL sepet tutarını geçmeniz, İstanbulkart’la ödeme yapmanız ve ‘Sipariş Ver’ aşamasında bu promosyonu seçmeniz gerekir.
Getir için 90 TL ve üzeri siparişlere 15 TL, Getirbüyük için 165 TL ve üzeri siparişlere 15 TL indirim uygulanacaktır.