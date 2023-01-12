İstanbulkart kullananlar dikkat: Son gün 31 Oak

Getir ve GetirBüyük’te yapılacak İstanbulkart ödemelerinde 15 TL indirim uygulanacaktır.

Kampanyadan faydalanmak için Getir’de 90 TL, GetirBüyük’te 165 TL sepet tutarını geçmeniz, İstanbulkart’la ödeme yapmanız ve ‘Sipariş Ver’ aşamasında bu promosyonu seçmeniz gerekir.

Getir için 90 TL ve üzeri siparişlere 15 TL, Getirbüyük için 165 TL ve üzeri siparişlere 15 TL indirim uygulanacaktır.