İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın!

ZEYTİNBURNU

NO: 35302464

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35302415

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 3. BAĞ, 4. BAĞ, 75/1. sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35302463

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/5., 75/5. ARA, SAHA YOLU sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35302448

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 3., G/4., G/5., G/6., G/8., SEYİTNİZAM, ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN, ŞEHİT ERKAN ALYANAK, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.