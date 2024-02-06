İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
BEDAŞ, İstanbul'un 23 ilçesinde yaşanacak elektrik kesintisi için vatandaşları uyardı. Bu mahallelerde yaşayanlar dikkat, kesinti saatlerce sürecek...
ARNAVUTKÖY
NO: 35289891
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, GAZİ PAŞA, HURİ, MEVLANA, RUKİYE, SAİME, ŞEBEKE sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289747
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35290869
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ERMAN, LAÇİNEL sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35286437
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290888
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, SEÇKİN, TEL sk bölgelerinde 06/02/2024 13:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35288079
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288072
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291433
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1567., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589., AHMET KABAKLI, BİRLİK sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291387
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 940., 950., 951., 952., 953., 954. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35288026
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ sk / ZAFER mah AHMET KABAKLI, AHMET YESEVİ, BERGAMA, COŞARSU, CİHANGİR, EFLATUN, KALYON, KAPTAN, MADALYON, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, ÇAĞATAY sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 38. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35289443
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290790
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 104., 107/1., 108/1., 108/2., 109., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290795
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290788
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / YEŞİLYURT mah SAHİL YOLU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY, SEMİHA ŞAKİR sk / GÖKALP mah 53., 54/4., 54/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74., 74. ARA, 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/15., 75/3., 75/3. ARA, 75/3A, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 57/20., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35289474
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289467
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291060
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 29 EKİM, YAVUZHAN sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291268
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 06/02/2024 10:00:00 - 06/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 35288065
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ALTAY, FENERLİ HRİSTO sk bölgelerinde 06/02/2024 10:00:00 - 06/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35291019
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk / DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, YAREN, ZARİF, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291002
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276362
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, KUŞDİLİ, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35289691
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, BEYAZIT, CUMHURİYET, GÜLBAHÇE, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KOCATEPE 1, PİRAMİT, SARP 1, SUDİ ÖZKAN, TEMALTI, UZUN 1, ÇEŞMEDERE, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İPEKYOLU sk / KAMİLOBA mah CAN 1, DUYGU 1, FIRTINA 1, NESRİN, SUDİ ÖZKAN, TOPEL, TURNA 1, TUTKU, ÇEŞMEDERE, ÇEŞMEDERE sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291030
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, AZELYA, DEFNE, EMRE, GAYE, GÜLİN, HİLAL 86, MERVE, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291805
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KAMİLOBA mah sk // ÇATALCA ilce -ÇAKIL mah sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35291806
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AY, BALLI, CİHANŞAH, EMEK, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PİRİ REİS, SAMANYOLU, SERÇE, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/02/2024 10:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 35289953
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH sk / MİMAR SİNAN mah 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, RUMELİ, SELİMİYE sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEVSER, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 06/02/2024 00:01:00 - 06/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289949
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 06/02/2024 00:01:00 - 06/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289956
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70., 71. ÇIKMAZ, 72., 73., 77., DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 111., 112., 113., 115., 116., 117., AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk bölgelerinde 06/02/2024 00:01:00 - 06/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35291304
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35291310
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 1573., 3068. sk / OSMANGAZİ mah 3143. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35282457
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KARDELEN, 9.LALE, GAMZE, GÜL, GÜLÜM, GÜLİSTAN, LALA MUSTAFA PAŞA, NEŞELİ, NİLGÜN, SAYA YOKUŞU, SILA, ÇEMEN, ÖMER SEYFETTİN, ÖRGÜ, İKBAL, İKBAL ALT sk / YEŞİLPINAR mah SILA sk bölgelerinde 06/02/2024 00:05:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288556
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288565
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AHMET IRSOY, DİRİM, KARABAYIR, KARLIK DERE, KILIÇ, KILIÇ PATİKA, KUŞBAZ, MEŞATLIK DERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞİYAN, BİLGİLİ, FIRAT, GÜNGÖR, KARABAYIR, KILIÇ, KUŞBAŞ, RAHMİBEY, SUNGUR, SÖNMEZ, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah KUŞBAŞ, SADAKAT sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288566
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah KANUN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖÇMENLER, KUŞBAŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER, KUŞBAŞ, KUŞBAŞ CAMİİ, MARMARA, NAZ, ODABAŞI, PATİKA, SADAKAT, SEKBAN, TUNCER, YÜCEL, ZİYADE, ÇINARCIK, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ÖZMEN sk / YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER, MARMARA sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288384
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289825
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:30:00 - 06/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288393
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 06/02/2024 15:00:00 - 06/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35290785
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ALEMDAR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290786
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, ÇOBAN ÇAVUŞ, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk bölgelerinde 06/02/2024 12:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35289590
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290935
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289825
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:30:00 - 06/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289603
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 06/02/2024 10:00:00 - 06/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 35291070
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE sk / SANAYİ mah ATATÜRK, AYDIN, DİŞBUDAK, KARAAĞAÇ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TÜMER, VEHBİBEY sk bölgelerinde 06/02/2024 12:00:00 - 06/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35291140
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ sk / HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, VATAN, YURT, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, FIRIN, MARTI, NİLAY, PARK, SİNANPAŞA, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, VATAN, YAY, ZENGİN, ÇEŞMİNAZ, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah FIRIN ARKASI sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35291065
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.HARDAL, 2.ÇAM, KAYISI, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35289420
İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289422
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289418
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288331
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KOCATAŞ, KÜÇÜK, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah AKÇAM, ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DÜRÜST ÇIKMAZI, DÜZEN, DİLEK AĞACI, ELÇİ, HAZİNE ÇIKMAZI, KARABEKİR, KILIÇPINAR, KOCATAŞ, MAREŞAL ÇAKMAK, MUHSİN BATUR, YANKI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35291345
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah ERKİN BALABAN CADDESİ bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289777
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35276566
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 06/02/2024 00:00:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35282451
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ESKİ HABİPLER mah sk bölgelerinde 06/02/2024 00:05:00 - 06/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289590
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290935
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35289603
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 06/02/2024 10:00:00 - 06/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35289443
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290790
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 104., 107/1., 108/1., 108/2., 109., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290795
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290793
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/2., 44/4., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 51/3., MEKTEP ÖNÜ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290792
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 312., 318., 78., 84/2., 85., 85/3., 92/1. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35290788
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / YEŞİLYURT mah SAHİL YOLU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY, SEMİHA ŞAKİR sk / GÖKALP mah 53., 54/4., 54/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74., 74. ARA, 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/15., 75/3., 75/3. ARA, 75/3A, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 57/20., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.