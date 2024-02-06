İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!

ZEYTİNBURNU

NO: 35289443

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35290790

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 104., 107/1., 108/1., 108/2., 109., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35290795

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35290793

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/2., 44/4., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 51/3., MEKTEP ÖNÜ sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35290792

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 312., 318., 78., 84/2., 85., 85/3., 92/1. sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35290788

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / YEŞİLYURT mah SAHİL YOLU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY, SEMİHA ŞAKİR sk / GÖKALP mah 53., 54/4., 54/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74., 74. ARA, 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/15., 75/3., 75/3. ARA, 75/3A, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 57/20., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 06/02/2024 09:00:00 - 06/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.