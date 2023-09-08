İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., tarafından elektrik hatlarında yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar yapılırken de elektrik kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 8 Eylül Cuma günü 21 ilçede belirlenen saatlerde elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 35025674
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35026458
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, DAMLA, KINALI, KİLLİ, ORMANLI, SUSUZBAĞ, YAZICIGİL sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35025097
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, BALIK YOLU, DİNÇ, G-100, G-101, G-19, G-202, G-27, G-96, G-98, G-99, GALATA sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35018385
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018365
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018387
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018299
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/09/2023 23:00:00 - 09/09/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35017562
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.