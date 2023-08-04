İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

BAĞCILAR

NO: 34966390

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mahsk bölgelerinde 03/08/2023 23:00:00 - 04/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34963102

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162. sk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34967329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mahsk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34966511

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 04/08/2023 10:00:00 - 04/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34966507

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 430., 431., 433., 434., BAĞCILAR sk bölgelerinde 04/08/2023 10:00:00 - 04/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.