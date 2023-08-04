İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) İstanbul’da gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 4 Ağustos Cuma günü 19 ilçede belirli saatler arasında elektrikler kesilecek.
AVCILAR
NO: 34969173
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, OKUL sk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34965973
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34965920
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ARDA, GÖÇMEN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34965923
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 04/08/2023 13:00:00 - 04/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34966390
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mahsk bölgelerinde 03/08/2023 23:00:00 - 04/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34963102
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162. sk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34967329
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mahsk bölgelerinde 04/08/2023 09:00:00 - 04/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966511
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 04/08/2023 10:00:00 - 04/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966507
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 430., 431., 433., 434., BAĞCILAR sk bölgelerinde 04/08/2023 10:00:00 - 04/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34961206
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 04/08/2023 00:00:00 - 04/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34961184
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KALENDER, SANAYİ, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 04/08/2023 00:00:00 - 04/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34962037
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 19., MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 04/08/2023 00:00:00 - 04/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34961185
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mahsk bölgelerinde 04/08/2023 00:00:00 - 04/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34962038
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MÜGE sk / ŞİRİNEVLER mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., NİL, YILDIRIM 1, İNCESU sk bölgelerinde 04/08/2023 02:00:00 - 04/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34948928
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 75. YIL, AKAR sk bölgelerinde 04/08/2023 00:01:00 - 04/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34948927
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 75. YIL sk bölgelerinde 04/08/2023 00:01:00 - 04/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34969269
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mahsk bölgelerinde 04/08/2023 10:00:00 - 04/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.