İstanbul'da 21 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte büyük kesintinin yapılacağı mahalleler

SİLİVRİ

NO: 35163526

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35163483

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah Gazi sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35163497

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156287

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35163492

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35163865

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, GÜÇLÜ, NEZİRAĞA, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YILDIZELİ, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35163517

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK sk bölgelerinde 23/11/2023 13:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.