İstanbul'da 21 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte büyük kesintinin yapılacağı mahalleler
23 Kasım 2023 elektrik kesintisi olacak ilçeler BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte mahalle mahalle kesintinin yapılacağı yerler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35157885
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35158994
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, DEMİRCİ, ERBATUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MÜDEBBİR, SEFER, TOROS sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164089
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35158993
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163662
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164015
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KARAYEL, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MEŞRUTİYET, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164101
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35157899
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ECZANE, EFSER, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, PIRILTI, İLHAM sk bölgelerinde 23/11/2023 10:30:00 - 23/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159448
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk / TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35157903
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah CANBEY, DALYAN, FARABİ, GONCA, GÜLŞEN, HALİDE EDİP ADIVAR, NEZAKET, PİR SULTAN ABDAL, SEYYARE, ÖZGENALP, ŞENGÜN sk bölgelerinde 23/11/2023 12:30:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159472
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, METEHAN, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEMPATİK, TOMRUKÇU, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZİYADE, İSKİLİP sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgelerinde 23/11/2023 13:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35157647
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163531
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEMRE, IŞIK sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163576
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163577
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 23/11/2023 13:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35157403
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1569., 1570., MEVLANA sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35154530
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628. sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35154520
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1636., 1644., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35154523
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1634., 1635., 1644., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35157396
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgelerinde 23/11/2023 00:00:00 - 23/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35157395
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 23/11/2023 00:00:00 - 23/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163525
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 23/11/2023 09:01:00 - 23/11/2023 12:01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164003
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ESENTEPE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164011
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKIN, BEŞKARDEŞLER, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY 13. sk bölgelerinde 23/11/2023 11:00:00 - 23/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35159418
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEM, ALPAY İZER, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, LİMON ÇİÇEĞİ, OLGUNLAR, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE sk / OSMANİYE mah OLGUNLAR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159417
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇOLAK İBRAHİM sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159431
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159430
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35159071
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2211. ÇIKMAZ, 2212. ÇIKMAZ, ASLI, AŞIK VEYSEL, GÜMÜŞ KONAK sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35158896
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 11., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ, KAMİL sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35158899
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 35143040
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, MUTLU, TUĞCULAR, YANARSU sk bölgelerinde 23/11/2023 00:00:00 - 23/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35157453
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, BENGÜ, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİMAR SİNAN, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163577
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 23/11/2023 13:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35159325
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35163478
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164426
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YOSUN 2, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164424
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah BAĞCI, BERKAY, GONCA, NERMİN, TEPE sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164446
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 23/11/2023 14:00:00 - 23/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35157646
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3039., 3046., 3048., 3135., 3136., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163493
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163823
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah ATATÜRK sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35158894
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah MEHMET HULUSİ EFENDİ, ORUÇ, ŞEYH ABDULLAH sk / RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, GÜLAĞA, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, BEGONYA, HEDEF, NECATİBEY, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35159585
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah HOCAHANI sk / SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, NECİPEFENDİ, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, TARAKÇI CAFER, ÇEŞNİCİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159611
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah YENİ CAMİİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35158892
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35158943
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgelerinde 23/11/2023 00:05:00 - 23/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35158939
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, LALE, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 23/11/2023 00:05:00 - 23/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35159522
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 23/11/2023 00:00:00 - 23/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35147134
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35147131
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35147130
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk bölgelerinde 23/11/2023 00:01:00 - 23/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164114
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah MİMAR SİNAN sk / CUMHURİYET mah 2.AKASYA, 709., 710., AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, KESTANE, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35164117
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, MEVLANA sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159078
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.NARLI, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.ÇIKMAZ, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, ÖZGÜL sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35159039
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAHİNCİ sk / YENİ mah HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARDEŞ, KORUK, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, ÖMÜR sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159044
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, FUNDA ÇIKMAZI, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, ZORLU sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163518
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ŞAHİN sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163543
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, MANOLYA ÇİÇEĞİ, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35163526
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163483
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah Gazi sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163497
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35156287
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163492
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163865
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, GÜÇLÜ, NEZİRAĞA, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YILDIZELİ, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 23/11/2023 12:00:00 - 23/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35163517
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK sk bölgelerinde 23/11/2023 13:00:00 - 23/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35156404
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BARAN, DÜZTAŞ, ODESA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159450
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -YILDIZ mah sk bölgelerinde 23/11/2023 10:00:00 - 23/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35163573
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 23/11/2023 15:00:00 - 23/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35158914
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1442/1., 1452., 1454., 1459., 1459/1., 1460., 1460/1., 1460/2., 1461., 1462., 1462/1., 1463., 1463/1., 1464., 1464/1., 1465., 1466., 1467., GAZİ sk bölgelerinde 23/11/2023 09:00:00 - 23/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.