İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte büyük kesintinin yapılacağı mahalleler

SULTANGAZİ

NO: 35082304

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 313. sk bölgelerinde 12/10/2023 00:05:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35082302

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 12/10/2023 00:05:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093585

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2042., 2239. sk / UĞUR MUMCU mah 2237., 2238., 2239., 2256., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., G, H sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.