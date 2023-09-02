İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar

ARNAVUTKÖY

NO: 35012490

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKBABA, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35013511

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ALİBABA, ANKA, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, GÖÇ, GÜRKAN, HAMAMÖZÜ, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, NERMİN, ONURSAL, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, YALVAÇ, YASEMEN, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ÖVÜNÇ, ÖĞRETMENLER, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35013225

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35014472

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, CİHANER, DÜLDÜL, FATİH, FİLİKA, NİŞAN, OSMANGAZİ, SEMİH, İNCE sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, NEZİH, İRADE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35016557

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 02/09/2023 09:30:00 - 02/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.