İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) yaptığı çalışmalar kapsamında elektrikler belirlenen saatler arasında kesiliyor. Bu doğrultuda 2 Eylül Cumartesi günü 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektriklerin kesileceği yerler…
ARNAVUTKÖY
NO: 35012490
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKBABA, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35013511
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ALİBABA, ANKA, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, GÖÇ, GÜRKAN, HAMAMÖZÜ, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, NERMİN, ONURSAL, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, YALVAÇ, YASEMEN, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ÖVÜNÇ, ÖĞRETMENLER, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35013225
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35014472
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, CİHANER, DÜLDÜL, FATİH, FİLİKA, NİŞAN, OSMANGAZİ, SEMİH, İNCE sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, NEZİH, İRADE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35016557
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 02/09/2023 09:30:00 - 02/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35014470
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35012109
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1020. sk bölgelerinde 02/09/2023 00:01:00 - 02/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35013079
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35007181
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 58., ATATÜRK, NİĞBOLU sk bölgelerinde 02/09/2023 10:00:00 - 02/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35015818
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1589., BİRLİK sk bölgelerinde 02/09/2023 12:00:00 - 02/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35010116
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.