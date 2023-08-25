İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda 25 Ağustos Cuma günü 18 ilçede belirlenen saatler arasında elektrikler kesilecek.
AVCILAR
NO: 34995148
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34999023
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DİLAVER, MUHTAR KAZIM AKGÜL, PANTER, YAKAMOZ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35003958
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35003959
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 25/08/2023 13:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35003876
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1094., 1097., 1099., 1100., 1101., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/08/2023 08:00:00 - 25/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34999233
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1678. sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35003869
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1820., 1821., 1822., 1823. sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995942
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 176. sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35003867
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1809., 1814. sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995807
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35001970
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 25/08/2023 13:00:00 - 25/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34993197
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ERGENE, MİMARSİNAN 1 sk bölgelerinde 25/08/2023 00:00:00 - 25/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34993202
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞGİL, FATİH, KARABEKİR, SÜKÜNET, TÜRKMEN, ÇİÇEK 1, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah DİKMEN, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, MANAVGAT, SERİK, İBRAHİMPAŞA sk bölgelerinde 25/08/2023 00:00:00 - 25/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35000073
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 25/08/2023 09:00:00 - 25/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35000067
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah LAVANTA, ÇAMLIK sk bölgelerinde 25/08/2023 10:00:00 - 25/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995802
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk / SOĞANLI mah sk bölgelerinde 25/08/2023 10:00:00 - 25/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34999234
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKGÜN 1, AKTAŞ, AKTAŞ ÇIKMAZI, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, POLAT sk bölgelerinde 25/08/2023 12:00:00 - 25/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35000155
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ERGENE, MİMARSİNAN 1 sk bölgelerinde 25/08/2023 13:00:00 - 25/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34994874
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, MARTI, MURATDERE, PALA, ÇANKAYA, ÇELİK, İLERİ sk bölgelerinde 25/08/2023 00:01:00 - 25/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.